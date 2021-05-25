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الأنبا إرميا يكشف تفاصيل جنازة الأنبا سلوانس بعد وفاته متأثرًا بكورونا

04:52 م الثلاثاء 25 مايو 2021
الأنبا إرميا يكشف تفاصيل جنازة الأنبا سلوانس بعد وفاته متأثرًا بكورونا

الأنبا إرميا

كتب- مينا غالي:

أعلن الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أن جنازة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ستقام بدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وستكون الصلاة قاصرة على رهبان وكهنة الدير وأسرة الأسقف الراحل فقط، طبقا لتعليمات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كإجراء وقائي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، وفاة نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنهم يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة، عالمين وواثقين أن سيسمع الصوت الإلهي القائل: "كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ"، متقدمًا بخالص العزاء لمجمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه.

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الأنبا إرميا المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الأنبا سلوانس فيروس كورونا

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