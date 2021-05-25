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تميم يدعو السيسي لزيارة الدوحة.. بيان الرئاسة عن زيارة وزير خارجية قطر لمصر

04:40 م الثلاثاء 25 مايو 2021
تميم يدعو السيسي لزيارة الدوحة.. بيان الرئاسة عن زيارة وزير خارجية قطر لمصر

الرئيس السيسي وتميم

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

الدوحة تميم الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير خارجية قطر مصر

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