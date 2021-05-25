تركي آل الشيخ بعد لقائه الرئيس السيسي: محظوظون بوجود قائد عربي مثله

كتب - يوسف عفيفي:

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": في كل مرة أتشرف بمقابلة فخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله.. كم نحن محظوظون بوجود قائد عربي مثله في منطقتنا يملك الحكمة والقوة وبعد النظر وكرامة الفارس العربي الأصيل وليس هذا بمستغرب على رجال مصر وجيش مصر الأبي.. رعاه الله وسدد خطاه وحقق أمانيه وأحلامه لمصر الغالية ولأمته العربية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل أمس الإثنين، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار تركي آل الشيخ، نقل للرئيس تحيات وتقدير جلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الرئيس من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفى مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص فى البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون فى سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أى تحديات وإزالة أى عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع فى تحقيق الأهداف المشتركة.