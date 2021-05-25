وزير الإسكان يرد على أنباء اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب، إنه غير صحيح اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب.

وأضاف: "لايمكن بأي حال من الأحول إن مياه الشرب تختلط بالصرف الصحي، لأن مياه الصرف الصحي تمشي بالانحدار، أما مياه الشرب تمشي بالضغط".

وقال: هناك تخلص آمن لمياه الصرف الصحي من خلال إنشاء غابة شجرية، بجانب معالجة المياه بشكل آمن غير ضار بالصحة.