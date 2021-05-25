التعلبي: فوز روايتي "وطاويط النجع" دفعة كبيرة.. والصعيد مُلهمي

كتب- مصراوي:

قال الكاتب أشرف التعلبي، إنه سعيد بفوز روايته "وطاويط النجع"، بجائزة الرواية في المسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لعام 2020-2021.

وأضاف التعلبي، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، أن هذا الفوز خطوة مهمة للغاية في مسيرته الأدبية التي طالما حلم بها كثيرًا؛ خصوصًا أنها تأتي ضمن مشروعه الأدبي الذي يسعى لتحقيقه وهو توثيق حياة المنسيين في الصعيد الجواني.

وتابع الكاتب: الصعيد هو ملهمي الأول والأخير؛ خصوصًا أنني تأثرت وعشقت كتابات يحيى الطاهر عبد الله ويحيى حقي وبهاء طاهر وخيري شلبي والجنوبي أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي.

وأكمل التعلبي: رواية "وطاويط النجع" من نوع الروايات الاجتماعية الواقعية التي تدور أحداثها حول حياة "حجاج الجعفري" الذي يقطن في نجع صغير في الصعيد الجواني، لترصد الرواية في فصولها معاناة أهل النجع في مواجهة الفيروس اللعين "كورونا"، وكيف أثر على حياتهم اليومية؛ خصوصاً أن "حجاج" مثل غيره يعرف أن للنجع تاريخًا مريرًا من النضال ضد الأوبئة، فلقد فقد النجع رجالًا ونساء لا يمكن حصرهم بعدما انتشر وباء الكوليرا والطاعون منذ عقود طويلة دون أن يجدوا علاجًا ينقذهم، لذلك يخشى أهل النجع من تكرار الفاجعة.

هذه الرواية هي الثانية للكاتب أشرف التعلبي، الصحفي بمجلة "المصور"، بعد فوز روايته الأولى "أبي سروال" منذ أسابيع قليلة في مسابقة المواهب الأدبية التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة دورة "خيري شلبي"، وصدر له من قبل متوالية قصصية بعنوان "الحاجر" عن دار إضافة للنشر والتوزيع.