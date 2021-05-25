رئيس "الشورى السعودي" لـ"جبر": الرئيس السيسي قدم لمصر والمنطقة إنجازات غير مسبوقة

غدا.. تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب

كتب- مينا غالي:

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد آل الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لمصر والمنطقة كلها إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في فترة قصيرة جداً، وأشاد بالعلاقات التي تربط بين الزعيمين العربيين الكبيرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بالأمس بالرياض مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر,

وأضاف آل الشيخ أن الرئيس السيسي استطاع أن يقضي على كل الأزمات التي كانت تعاني منها مصر حين تسلم حكمها مثل طوابير الخبز والمواد التموينية والمواصلات وغيرها.

وقال آل الشيخ أنه التقى الرئيس السيسي في آخر زيارة له لمصر، وأشاد بحسن لقاء الرئيس وحفاوته وترحيبه وأنه طلب منه ومن الوفد السعودي زيارة المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، خصوصاً الصوب الزراعية التي ساعدت في القضاء على الفجوة الغذائية ووفرت الغذاء وكذلك قناة السويس الجديدة وأهميتها لمصر والعالم.

وأضاف آل الشيخ أن المشروعات التي شهدها في مصر تثبت الإرادة والعزيمة والتصميم والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذها فى زمن قياسي، رغم أن التحديات التي كانت تعاني منها مومنوارثة منذ سنوات طويلة.

وقال آل الشيخ إنه سعيد بالدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس النواب المصري لزيارة مصر وأنه سيقوم بالزيارة لأنها أول دعوة يوجهها البرلمان المصري لرئيس مجلس الشورى وتسهم كثيرا في استمرار التواصل بين المجلسين .

ومن جانبه أشاد كرم جبر بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط مصر والسعودية مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام هي ضرورة على ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن اسباب الخلاف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى في مختلف القضايا التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والاسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب.