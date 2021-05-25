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غدا.. تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب

02:06 م الثلاثاء 25 مايو 2021
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كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب، غدا الأربعاء، بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية تحت شعار صنع في مصر وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كانت الهيئة العربية للتصنيع قد وقعت في شهر أغسطس الماضي اتفاقية مع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع عـقـد التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب وفقا لمعايير الجودة العالمية.

التابلت اللاب توب الهيئة العربية للتصنيع مجموعة طلال أبو غزالة

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