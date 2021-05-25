Masrawy logo white

قبل التطعيم بلقاح "أسترازينيكا".. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

01:20 م الثلاثاء 25 مايو 2021
قبل التطعيم بلقاح "أسترازينيكا".. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

لقاح أسترازينيكا

كتب - أحمد جمعة:

نشر منظمة الصحة العالمية، 7 معلومات مهمة يجب أن يعرفها المواطنين قبل التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة، إن أكثر من 900 مليون جرعة جرى توزيعها في جميع أنحاء العالم حتى أواخر أبريل الماضي، كما أن اللقاح فعال للغاية في الوقاية من الإصابة الشديدة والمضاعفات طويلة الأمد والوفاة بسبب كوفيد-19.

وشدد المكتب في منشور توعوي، على أن اللقاح يمنع خطر الإصابة الشديدة بسبب بعض السلالات المتحورة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه قد تحدث آثارًا جانبية نادرة جدًا (تجلط الدم مع انخفاض الصفائح الدموية) بعد الجرعة الأولى.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الآثار الجانبية تحدث لدى 4-6 أشخاص من كل مليون شخص، وهي أقل احتمالًا عند كبار السن، مشددة على أن خطر تجلط الدم بسبب الإصابة بكورونا أكبر بكثير من خطر الجلطات الناتجة عن اللقاح.

وقالت إن فوائد الحصول على التطعيم تفوق بشكل كبير مخاطر أي آثار جانبية.

0

لقاح أسترازينيكا لقاح كورونا فيروس كورونا كوفيد19 منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

وفقًا للقانون.. برلمانية تطالب بإعفاء المشروعات الصغيرة والمتناهية من الضريبة العقارية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1145

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

455

متعافون اليوم

253835

إجمالي الإصابات

14721

إجمالي الوفيات

186678

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ماذا قالت إثيوبيا عن المناورات العسكرية المصرية السودانية "حماة النيل"؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا