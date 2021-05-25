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دقيقتان لكل عضو.. جبالي للنواب: جدول الأعمال مزدحم ولا داعي لإطالة الحديث

01:15 م الثلاثاء 25 مايو 2021
دقيقتان لكل عضو.. جبالي للنواب: جدول الأعمال مزدحم ولا داعي لإطالة الحديث

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالمدة المحددة لكل متحدث، قائلًا: سوف يغلق مكبر الصوت تلقائيًّا بعد دقيقتين، يجب أن يكون طلب الإحاطة محددًا والأسئلة محددة، فالوزير اطلع عليها، ولا داعي للإطالة.

وأضاف جبالي، خلال حديثه إلى النواب، اليوم الثلاثاء: انتهزوا الدقيقتين للدخول في الموضوع مباشرة، الوزير سوف يرد مجملًا في نهاية عرض طلبات الإحاطة والأسئلة جميعًا، ونرجو الاختصار بالنسبة إلى الجميع؛ حتى لا يضيع الوقت، جدول الأعمال اليوم مزدحم للغاية، فلدينا 64 طلب إحاطة، و7 أسئلة.

واختتم جبالي مطالبته للنواب بإخلاء الصفوف الأولى لممثلي الحكومة؛ وعلى رأسهم وزير الإسكان عاصم الجزار، ومساعداه ومسؤولو قطاعات الوزارات.

ووافق المجلس، أمس الإثنين، على قانون الوقف الخيري، وفي جلسة الأحد وافق المجلس على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية.

حنفي جبالي مجلس النواب طلب الإحاطة غلق مكبر الصوت

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