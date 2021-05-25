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"التعليم": طريقة جديدة في آخر أيام امتحان مايو التجريبي لطلاب الثانوية

01:30 م الثلاثاء 25 مايو 2021
"التعليم": طريقة جديدة في آخر أيام امتحان مايو التجريبي لطلاب الثانوية

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستقوم بإجراء طريقة جديدة لاختبار مايو التجريبي.

وأضاف المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم اختيار بعض المدارس؛ لإجراء طريقة جديدة في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتم في ثالث أيام الاختبار التجريبي، الخميس المقبل، تسليم الطلاب ورقة إجابة بابل شيت.

ولفت المصدر إلى أنه ستكون الأسئلة على التابلت والإجابة في ورقة "بابل شيت"، مؤكدًا أنه سيتم تعميم التجربة على مدارس محدودة فقط.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة ثاني أيام الاختبار التجريبي عن شهر مايو، إلكترونيًّا داخل المدارس عبر التابلت.

وزارة التربية والتعليم امتحان مايو التجريبي طلاب الثانوية امتحانات الثانوية العامة

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