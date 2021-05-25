"غرفة السياحة" تكشف عن عودة 5 أسواق جديدة وافدة إلى مصر خلال صيف 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، عودة 5 أسواق سياحية جديدة وافدة إلى مصر خلال الموسم الصيفي الحالي، عقب عودة فتح المجال الجوي في أوروبا بعد إجراءات تطعيمات لقاحات "كورونا".

وأوضحت الغرفة على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن الأسواق الخمس التي أعلنت العودة إلى مصر جاءت في مدينة مرسى علم برحلات أسبوعية من بولندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا ومالدوفيا.

وأعربت غرفة السياحة عن تفاؤل القطاع السياحي بشكل كبير، بعد عودة فتح المجال الجوي في أوروبا؛ كون الأسواق الأوروبية شكلت أكثر من 70% من الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، لذلك يوجد تفاؤل كبير بالموسم السياحي الصيفي الحالي.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن عودة الطيران الروسي في شهر يونيو تساعد على ارتفاع نسب الإشغالات السياحية وزيادة الحركة السياحية لمصر؛ خصوصًا في شرم الشيخ والغردقة، لأن الروس يعشقون الشواطئ المصرية الموجودة هناك.

ويتوقع الوزير أن يكون الموسم السياحي الصيفي هذا العام أفضل من عام 2020، مشيراً إلى أن مصر وضعت إجراءات احترازية بمعايير دولية ضد انتشار فيروس كورونا أعطت الأمان والاطمئنان للسياح في المقصد السياحي المصري، وتم وضع خطة شاملة لتطعيم جميع العاملين بقطاع السياح.