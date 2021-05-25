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محافظ القاهرة: إزالة 255 عقارا بمنطقة بطن البقرة.. وتسكين 760 أسرة بالأسمرات

01:02 م الثلاثاء 25 مايو 2021
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة ٢٥٥ عقار عشوائي حتى الآن من إجمالي 730 عقار بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين ٧٦٠ أسرة ونقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأضاف محافظ القاهرة أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه لتغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة إلى الأفضل، مؤكدا

أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية. مركز شباب. مدارس).

اللواء خالد عبدالعال القاهرة منطقة بطن البقرة حي مصر القديمة

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