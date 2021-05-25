من هو الكاتب الأردني جلال برجس الفائز بجائزة البوكر للرواية 2021?؟

كتب- مصراوي:

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، عن فوز رواية "دفاتر الورّاق" للكاتب جلال برجس بالدورة الرابعة عشرة من الجائزة للعام 2021.

جلال برجس شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، يعمل في قطاع هندسة الطيران.

عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعدّ ومقدم برنامج إذاعي بعنوان "بيت الرواية".

صدر له مجموعات شعرية وقصصية وكتب في أدب المكان وروايات. حازت مجموعته القصصية "الزلازل" (2012) على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، ونالت روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، كما فازت روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) بجائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016.

وصلت روايته الثالثة، "سيدات الحواسّ الخمس" (2017)، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.

وقال جلال برجس، الفائز بالجائزة: "شكرا للجائزة العالمية للرواية العربية فقد فتحت لي كل هذه الطرق الجميلة إلى القراء لتصل كلمتي التي عملتُ على أن تكون يدًا تزرع البهجة في حقل الإنسانية".

يذكر أن جلال برجس سيشارك في حوارات صحافية يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 مايو، كما سيشارك في جلسة نقاش تعقد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يوم الخميس 27 مايو، وعنوان الجلسة هو: "الجائزة العالمية للرواية العربية: الاحتفال بالفائز بالجائزة والمرشحين في قائمة القصيرة". سيحاور الأكاديمي اللبناني بلال الأرفه لي الفائز بالجائزة والكتّاب الستة حول عملية الكتابة وأهم محاور رواياتهم.​