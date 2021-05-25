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رواية دفاتر الوراق لجلال برجس تحصد جائزة البوكر 2021

12:06 م الثلاثاء 25 مايو 2021
رواية دفاتر الوراق لجلال برجس تحصد جائزة البوكر 2021

رواية دفاتر الوراق

كتب- مصراوي:

فازت رواية "دفاتر الورّاق" للكاتب الأردني جلال برجس بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" للعام 2021.

وأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، الثلاثاء، الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2021، الثلاثاء، إلكترونياً.

وشارك خلال الفعالية ياسر سليمان رئيس مجلس الأمناء وفلور مونتانارو منسقة الجائزة وشوقي بزيع رئيس لجنة التحكيم.

رواية دفاتر الورّاق

تتكئ هذه الرواية على حكايات تُروى من خلال عدد من الدفاتر في إطار زمني بين عامي 1947 و2019 عن أشخاص يفقد بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب.

وتتقاطع مصائر الشخصيات بعضها بالبعض فتبرز قيمة البيت الذي يحمل رمز الوطن مقابل أكثر من شكل للخراب. إبراهيم، الشخصية المحورية، ورّاق مثقف وقارئ نهم للروايات إلى درجة أن تتلبسه شخصيات الروايات ويجد نفسه يتصرف عبرها، لكن جراء العزلة والوحدة وما عاشه من قسوة في عالم صاخب، تتفاقم حالته النفسية فتكتمل إصابته بفصام الشخصية ويحاول الانتحار، قبل أن يلتقي بالمرأة التي تغيّر مصيره.

تعد الجائزة العالمية للرواية العربية من أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي.

تهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.​

رواية دفاتر الوراق جلال برجس جائزة البوكر 2021

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