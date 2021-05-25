برلمانية عن "حماة الوطن" تمثل مصر في البرلمان الإفريقي

كتب- مصراوي:

تقدم حزب حماة الوطن بخالص التهنئة إلى الدكتورة رندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن؛ لاختيارها عضوًا في برلمان عموم إفريقيا، ممثلة لمصر. بحسب بيان صحفي.

وأعربت مصطفى عن سعادتها الغامرة بعد أدائها اليمين الدستورية لتمثيل مصر في في برلمان عموم إفريقيا.

وأكد الحزب أهمية الدور الذي يلعبه برلمان عموم إفريقيا في تعزيز التواصل السياسي والثقافي والإنساني بين شعوب القارة وبلورة رؤية واضحة تجاه سبل مواجهة التحديات وتهيئة المناخ السياسي المناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت قد أدت النائبة القسم الدستوري أمس بمقر البرلمان بجنوب إفريقيا في الاحتفال السنوي للقارة السمراء باليوم العالمي لإفريقيا.

وأكدت عضو برلمان عموم إفريقيا أنه يجب استغلال الإمكانيات والثروات الطبيعية الهائلة داخل القارة السمراء لصالح التنمية الشاملة والحقيقية بجميع الدول الإفريقية، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق من الدول الإفريقية بمصر.

وأضافت مصطفى أن قيادات وأعضاء البرلمان الإفريقي أكدوا تقديرهم الكبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عادت بقوة إلى إفريقيا، ولها رصيد كبير داخل عقول وقلوب جميع الشعوب الإفريقية، معربةً عن سعادتها الغامرة بتمثيل مصر فيه.