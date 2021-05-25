Masrawy logo white

برلمانية عن "حماة الوطن" تمثل مصر في البرلمان الإفريقي

10:53 ص الثلاثاء 25 مايو 2021
برلمانية عن "حماة الوطن" تمثل مصر في البرلمان الإفريقي

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

تقدم حزب حماة الوطن بخالص التهنئة إلى الدكتورة رندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن؛ لاختيارها عضوًا في برلمان عموم إفريقيا، ممثلة لمصر. بحسب بيان صحفي.

وأعربت مصطفى عن سعادتها الغامرة بعد أدائها اليمين الدستورية لتمثيل مصر في في برلمان عموم إفريقيا.

وأكد الحزب أهمية الدور الذي يلعبه برلمان عموم إفريقيا في تعزيز التواصل السياسي والثقافي والإنساني بين شعوب القارة وبلورة رؤية واضحة تجاه سبل مواجهة التحديات وتهيئة المناخ السياسي المناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت قد أدت النائبة القسم الدستوري أمس بمقر البرلمان بجنوب إفريقيا في الاحتفال السنوي للقارة السمراء باليوم العالمي لإفريقيا.

وأكدت عضو برلمان عموم إفريقيا أنه يجب استغلال الإمكانيات والثروات الطبيعية الهائلة داخل القارة السمراء لصالح التنمية الشاملة والحقيقية بجميع الدول الإفريقية، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق من الدول الإفريقية بمصر.

وأضافت مصطفى أن قيادات وأعضاء البرلمان الإفريقي أكدوا تقديرهم الكبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عادت بقوة إلى إفريقيا، ولها رصيد كبير داخل عقول وقلوب جميع الشعوب الإفريقية، معربةً عن سعادتها الغامرة بتمثيل مصر فيه.

مجلس الشيوخ البرلمان الإفريقي رندا مصطفى حزب حماة الوطن برلمان عموم إفريقيا

الخبر التالى:

التنمية المحلية والاتصالات تبحثان التعاون المشترك ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كورونا.. لحظة بلحظة

1145

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

455

متعافون اليوم

253835

إجمالي الإصابات

14721

إجمالي الوفيات

186678

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا