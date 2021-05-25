بقيمة ٢٤ مليون جنيه.. بروتوكول تعاون لميكنة هيئة نظافة القاهرة

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) وإحدى شركات المتخصصة في الميكنة والتحول الرقمي للمرافق بقيمة ٢٤ مليون جنيه. بحسب بيان صحفي.

وأكد محافظ القاهرة، على أن هذا البرتوكول يأتي في إطار جهود الدولة في التحول الرقمي بهدف تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن من خلال ميكنة دورة العمل ودعم عملية صناعة القرار بناء على تحليل البيانات روفع كفاءة العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد هيئة النظافة.

وأشاد محافظ القاهرة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من مشروعات، مؤكدًا أنها تعد قاطرة الصناعة الوطنية التي تعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة للدولة في جميع المجالات مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة في المنتج وسرعة التنفيذ.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول هو تجربة مصرية خالصة تتم بأيدي مصرية لتكون نموذج رائد، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميكنة جميع إدارات هيئة النظافة وإدخالها منظومة التحول الرقمى لضمان السرعة والدقة في تنفيذ المهام ومراقبة جميع سيارات ومعدات الهيئة عن طريق الـ GPS ، بالإضافة إلى ميكنة عملية نقل المخلفات الطبية ورفع كفاءتها حفاظًا علي صحة المواطنين مع تقديم الدعم الفنى والتدريب الكامل للعاملين على البرنامج الجديد للتحول الرقمي وفقًا لأحدث المستويات والمتطلبات التكنولوجية لجميع المهام والتقسيمات الإدارية والوظيفية بالهيئة.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أن عملية الميكنة والتحول الرقمي ستتم للهيئة بالكامل وتشمل الجانب المالي والمحاسبي كالحسابات العامة وحسابات العملاء وحسابات الموردين والأصول الثابتة وخطابات الضمان وتخطيط الميزانية والمخازن المبيعات والمشتريات والمخازن وشئون العاملين ومراقبة مسارات أسطول الهيئة وصيانة السيارات وإدارة ورش الإصلاح و تلقي الشكاوى وخدمة المواطنين والتسجيل الإلكتروني للمقاولين بالهيئة وتخطيط القدرة الإنتاجية وأوامر الشغل وإدارة الجودة والصيانة.

شهد التوقيع اللواء أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات واللواء طارق الفاوي نائب رئيس مجلس إدارة المصنع واللواء عمرو محمد كمال مستشار رئيس مجلس الإدارة ممثلين للهيئة العربية للتصنيع والمهندس أحمد عاشور والمهندس عمر راضي ممثلي الشركة المتخصصة في الميكنة والتحول الرقمي للمرافق.