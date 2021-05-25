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مصر للطيران تُشارك بمعرض السياحة والسفر لتنشيط الحركة الوافدة من إسبانيا

10:38 ص الثلاثاء 25 مايو 2021
مصر للطيران تُشارك بمعرض السياحة والسفر لتنشيط الحركة الوافدة من إسبانيا

مصر للطيران تُشارك بمعرض السياحة والسفر

كتب- محمد عبيد:

شاركت مصر للطيران في فاعليات المعرض الدولي للسياحة والسفر، والمعروف بإسم "الفيتور"، في دورته الـ ٤١، والذي اختتمت فعالياته بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة ٦٠ دولة، ويُعد معرض "الفيتور" هو أحد أهم المعارض السنوية الدولية، والمتخصصة في مجال السياحة والسفر، حيث يعتبر بمثابة قاعدة تجمع العديد من القائمين على صناعة السياحة والطيران وخبراء المجال من مختلف دول العالم.

وبحسب بيان، عرضت الشركة الوطنية مصر للطيران الخدمات والأنشطة، التي تقدمها لعملائها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الطيران في الوقت الحالي، وشارك في هذا الحدث فريق عمل الشركة بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب الشركة بإسبانيا.

وجدير بالذكر أن شركة مصرللطيران تسير رحلة واحدة أسبوعيا إلى مدريد خلال شهري مايو ويونيه، ومن المخطط زيادة الرحلات.

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مصر للطيران معرض السياحة والسفر إسبانيا الفيتور

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