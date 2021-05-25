​تصل لـ"الحجب".. تعرف على العقوبات المنتظرة على وسائل إعلام لم توفق أوضاعها

كتب- مينا غالي:

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الأحد، وحتى 30 من شهر مايو الجاري، تلقي طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، كمهلة أخيرة حددها المجلس للوسائل الإعلامية المختلفة.

وشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ لجنة مؤقتة في الفترة من 23 مايو 2021 إلى 30 مايو 2021 لتلقى طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح المجلس أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسائل الإعلام المختلفة بسرعة توفيق أوضاعها باعتبار تلك المهلة الأخيرة للجميع، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين.

وألزمت المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، واللوائح الصادرة تنفيذا له، كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

يأتي هذا فيما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها فى هذا الشأن.

وذكرت المادة السادسة من القانون أنه مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أي مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم الحصول على ترخيص ساري.

وبحسب القانون، يحق لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.