الأربعاء المقبل.. دار الأوبرا المصرية تعقد ندوة عن فلسطين

(مصراوي):

تعقد دار الأوبرا المصرية، الأربعاء المقبل على المسرح الصغير، ندوة بعنوان "إلا فلسطين"، تجسيدًا لدور دار الأوبرا التنويري وتفاعلها مع الأحداث الجارية.

وذكرت دار الأوبرا - في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الندوة تعقد ضمن فعاليات صالون مصر المبدعة، ويدور الحوار عن القضية الفلسطينية ويتناول جوانب من خطوات مصر لمساندتها إلى جانب دور الإبداع في التعبير عنها مع استعراض عدد من الأعمال الغنائية التي نقلت مشاعر التعاطف معها إلى الجمهور.

ويقدم الندوة الشاعر محمد بهجت بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز و يتخللها فقرة فنية لكل من ماهر محمود، وسلمى هشام، ومايا ناصف، وآلاء الشربيني، وعلاء رضا، و مصاحبة الموسيقار محمد فوزي.