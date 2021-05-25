Masrawy logo white

​"البطيخ كان آخرها".. رئيس الحجر الزراعي: هناك حملة لتشويه سمعة المنتجات المصرية

07:00 ص الثلاثاء 25 مايو 2021
​"البطيخ كان آخرها".. رئيس الحجر الزراعي: هناك حملة لتشويه سمعة المنتجات المصرية

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، وجود عدد من الملاحظات لدى الاتحاد الأوروبي على بعض الشحنات الواردة من مصر بسب وجود متبقيات مبيدات أعلى من المسموح بها، خاصة من مبيد الكلوروبيرفوس.

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن دول الاتحاد الأوروبي كانت تستقبل شحنات تحتوي على هذا المبيد، وفقًا للنسب العالمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد وضع نسبة حدود قصوى تقارب 0% ولذلك توجد بعض الملاحظات للمتابعة بين الجانبين المصري والأوروبي، للوصول إلى تفاهم مشترك، موضحًا أن المبيد غير محظور عالميًا ومسموح به في مصر ومعظم دول العالم إلا أن الاتحاد الأوروبي يسعى في ظل الصفقة الأوروبية الخضراء إلى خفض استخدام المبيدات بنسب تصل إلى 50% وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن الحديث عن السماح بعودة شحنات ضارة بصحة المواطنين هو حديث مغرض هدفه إثارة الرأي العام في ظل حملات التشويه التي تشهدها الحاصلات الزراعية المصرية غير حقيقية كان آخرها البطيخ.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى صدور قرار بفحص المنتجات الزراعية في محطات التصدير وليس من المزرعة فقط، كإجراء وقائي لمنع فرض أية قيود على المنتجات الزراعية المصرية.

أحمد العطار الحجر الزراعي المنتجات المصرية الاتحاد الأوروبي مبيد الكلوروبيرفوس

الخبر التالى:

​اليوم.. "الأعلى للآثار": 50% تخفيضًا للسياح الأفارقة على دخول المواقع الأثرية والمتاحف

كورونا.. لحظة بلحظة

1145

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

455

متعافون اليوم

253835

إجمالي الإصابات

14721

إجمالي الوفيات

186678

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة.. انخفاض الوفيات وظهور سلالة بخصائص شرسة في المملكة المتحدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا