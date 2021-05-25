​"البطيخ كان آخرها".. رئيس الحجر الزراعي: هناك حملة لتشويه سمعة المنتجات المصرية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، وجود عدد من الملاحظات لدى الاتحاد الأوروبي على بعض الشحنات الواردة من مصر بسب وجود متبقيات مبيدات أعلى من المسموح بها، خاصة من مبيد الكلوروبيرفوس.

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن دول الاتحاد الأوروبي كانت تستقبل شحنات تحتوي على هذا المبيد، وفقًا للنسب العالمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد وضع نسبة حدود قصوى تقارب 0% ولذلك توجد بعض الملاحظات للمتابعة بين الجانبين المصري والأوروبي، للوصول إلى تفاهم مشترك، موضحًا أن المبيد غير محظور عالميًا ومسموح به في مصر ومعظم دول العالم إلا أن الاتحاد الأوروبي يسعى في ظل الصفقة الأوروبية الخضراء إلى خفض استخدام المبيدات بنسب تصل إلى 50% وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن الحديث عن السماح بعودة شحنات ضارة بصحة المواطنين هو حديث مغرض هدفه إثارة الرأي العام في ظل حملات التشويه التي تشهدها الحاصلات الزراعية المصرية غير حقيقية كان آخرها البطيخ.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى صدور قرار بفحص المنتجات الزراعية في محطات التصدير وليس من المزرعة فقط، كإجراء وقائي لمنع فرض أية قيود على المنتجات الزراعية المصرية.