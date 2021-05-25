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​"الهجرة": كل ما تريد معرفته عن التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي"

02:00 ص الثلاثاء 25 مايو 2021
​"الهجرة": كل ما تريد معرفته عن التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي"

تطبيق اتكلم عربي

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، إن التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، يقدم محتوى تعليمي شيق للأطفال في اللغة العربية، إلى جانب تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث يقدم مواقف حياتية مختلفة عبر القصص والأغاني تهدف لخلق معايشة متكاملة تقدم عاداتنا وتقاليدنا في إطار ممتع وجذاب.

وتمت إتاحة التطبيق على كافة أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سواء الـ آندرويد أو الـ IOS، فهو متوفر الآن على جوجل ستور عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وعلى Apple ستور عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأضافت الوزارة أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق التي تستهدف الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، من خلال تقديم محتوى يتناسب مع هذه الفئة العمرية وتعليمهم مهارات اللغة الأربع من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، بالإضافة إلى تعليمهم حروف اللغة العربية كافة وتقديم مئات الكلمات العربية الشائعة ومساعدتهم في تكوين جمل مختلفة، من خلال قصص وأغان وفيديوهات وأنشطة تفاعلية.

تطبيق اتكلم عربي وزارة الهجرة مبادرة اتكلم عربي اللغة العربية الأطفال

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