إقرار قانون الوقف الخيري وإحالة 4 قرارات رئاسية للجان.. ننشر أبرز أحداث برلمان الاثنين

(مصراوي):

أقر مجلس النواب في جلسة الاثنين، مشروع قانون صندوق الوقف الخيري وأحاله لمجلس الدولة، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

في التقرير التالي، ننشر أبرز ما حدث في برلمان الاثنين:

- أقر مجلس النواب مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وسط جدال طفيف سببه مقترح حزب "مستقبل وطن" بشأن مسمى القانون.

- وزير الأوقاف قال إنه منذ تولى مهام الوزارة بلغ إجمالي ما توفر من عائدات الوقف والصناديق الأخرى أقل من 90 مليون جنيه.

- كما أكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، أن إجمالي عائدات الوقف العام الماضي 400 مليون جنيه، بينما تم تحقيق عائدات أرباح بنحو مليار و540 مليون جنيه.

- وأشار إلى أن هذا العام تجاوزنا المبلغ ومتوقع زيادة لا تقل عن 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه ترتب على هذا الفائض وجود مرحل إلى العام المالي المقبل نحو مليار و800 مليون جنيه.

- وزير الأوقاف أعلن المساهمة في العديد من الخدمات المجتمعية، مشيرًا إلى أنه في آخر 6 سنوات تم إنفاق مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون فيمبادرة حياة كريمة في 5 محافظة، فضلًا عن دعم التعليم 175 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.

- كذلك أعلن الوزير أنه تم توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية لأهالي غزة.

- أوضح أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الهدف منه أن يكون هناك رقابة أعلى، مشيرًا إلى أن الصندوق لا علاقة لهم بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائيًا.

من ناحية أخرى، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 قرارات من رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية.

جاءت القرارات على النحو التالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاصالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

- بالإضافة إلى توصية من اللجنة التشريعية بزيادة موازنة ديوان عام وزارة العدل.

- قررت اللجنة تأجيل قانون إلغاء الحبس الغارمين حتى استطلاع رأي الداخلية ووزارة التضامن ومجلس القضاء الأعلى.

- وافقت لجنة النقل على موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لعام 2021/2022 وأيضًا موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، وديوان عام النقل البحري.

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