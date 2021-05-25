​هل تحرم اللقاحات الصينية المصريين من آداء فريضة الحج؟ خبراء سياحة يجيبون

كتب- يوسف عفيفي:

قال عدد من أصحاب شركات السياحة، إنه قد يواجه عدد كبير من المواطنين المصريين الذين قررا السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج للموسم الحالي 2021 أزمة بسبب اللقاحات الصينية.

وكشف أصحاب الشركات السياحية، بناء على القرارات الصادرة من الجانب السعودي، أنه تم تحديد عدد الحجاج لموسم حج هذا العام 1442 هجرية بـ60 ألف حاج منهم 45 ألفا من حجاج الخارج، و15 ألفا من الداخل، ما يعني أن نصيب كل دولة يتراوح بين 500 إلى 1000 حاج تقريبًا.

وقال منير الفيفي، مالك مؤسسة سعودية تعمل في تقديم وجبات الإعاشة للحجاج، إن الحاصلين على اللقاح سيأتون للحج بشرط التحصين، باستثناء بعض الدول المتفشي فيها الوباء مثل الهند.

وأضاف لـ"مصراوي"، أن هناك توقعات بأن يكون نصيب كل دولة في حدود نسبة الـ8% فقط، متابعًا: "أتوقع أن يتم تخفيض أعداد الحجاج من الهند إلى 8%، لكن لا أتوقع المنع بالكلية لأن بعض الدول ترسل معتمرين".

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أنه لم يتم حتى الآن اعتماد السماح لمن تلقوا اللقاح الصيني بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد عسيري في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر يخضع حاليًا للدراسة، مبينًا أن هناك عدة لقاحات صينية وليس لقاحًا واحدًا وتختلف من ناحية الجودة والمأمونية والدراسات المنشورة حولها.

وأشار إلى أن القائمة الصادرة بشأن التطعيمات المقبولة بالمملكة تضم 4 لقاحات هي "فايزر، وأسترزينيكا، وموديرنا، وجونسون آند جونسون"، مبيناً أن أخذ تلك اللقاحات يتم تسجيله في سجل التطعيمات الوطني ويُعكس على "توكلنا".

ولفت إلى أن بقية اللقاحات التي توجد في العالم لم يتم حتى الآن البت بالقبول بها، واعتمادها لدخول المملكة بعد أخذها في الخارج.

وتعمل مصر على توفير ملايين الجرعات من لقاحات متعددة الأنواع لفيروس كورونا المستجد، ويأتي في مقدمتها لقاح سينوفارم الصيني، وأسترازينيكا؟، فضلا عن السعي لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني محليا داخل مصانع فاكسيرا.

وأعرب أحمد البكري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومالك شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، عن استغرابه لما يجري من جانب المملكة العربية السعودية بخصوص موسم الحج.

وقال البكري، لمصراوي: الجانب السعودي بينقطنا بأخبار الحج ولم يمنح مصر أو شركات السياحة قرارا جادا للبدء في العمل بالموسم بهدف إيجاد متسع من الوقت للاستعداد وتجهيز كل شئ خاص بالحج.

وتابع: لم يصدر قرار رسمي من جانب المملكة باعتماد اللقاح الصيني "سينوفارم" بشكل رسمي، لكن وفقاً لما جاءنا من مصادر وشركات سعودية، سوف تعتمد السعودية اللقاح، وفي حالة اعتماده لن يكون هناك مشكلة لدى مصر.

وأضاف البكري: وفي حالة عدم اعتماد اللقاح الصيني يحرم الحاج المصري من الحج ولن يكون له نصيب في هذا الموسم كون لقاح أسترازينيكا هو المتوفر حالياً في مصر، ومدة اللقاح حوالي 3 أشهر بين الجرعة والأخرى، وبالتالي سيصبح الأمر صعبا، وتوقع البكري، أن يكون لمصر نصيب في الموسم في حالة اعتماد اللقاح الصيني.

وكشف علي المانسترلي، عضو مجلس إدارة غرف شركات السياحة، عن ضوابط المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا: "السعودية وضعت ضوابط الحج ولكن يتبقى لها توضيح أعداد القادمين من كل دولة، ومن الضوابط المفروضة هي الحصول على جرعتين من لقاح كورونا قبل السفر بأسبوع".

وأضاف المانسترلي، في تصريحات تلفزيونية، أن السعودية حددت أيضًا للقادمين إليها للحج هذا العام، ألا يقل عمر المسافر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عاما، كما يجب أن يكون التطعيم الذي يحصل عليه معتمد على منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن السعودية تفرض على المسافرين إليها للحج، إجراء تحليل PCR قبل السفر بجانب الحصول على التطعيم، وعند الوصول إلى السعودية ستجرى للقادمين إليها تحليل PCR آخر، بعد عزلهم لمدة 3 أيام في الفنادق قبل التوجه لأداء الفريضة.