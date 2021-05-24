​رئيس "الوطنية للإعلام" يبحث مع رؤساء النقابات العمالية بالهيئة الملفات المتعلقة بالعمل

كتب- مينا غالي:

ناقش حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، مع رؤساء النقابات العمالية بالهيئة عددًا من الأمور المتعلقة بالعمل وسبل التغلب على المشكلات الإدارية والمالية بالقطاعات المختلفة.

والتقى حسين زين بمجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، والنائب سيد نصر عضو مجلس النواب، وحسنين عبد العال رئيس نقابة قطاع الإذاعة، ومحمد عبدالفتاح رئيس نقابه شركة صوت القاهرة، ويتناول اللقاء المشكلات المتراكمة والمتشعبة والجهود المبذولة لحل تلك المشكلات.

وبحث زين مع الحضور الموقف المالي والإداري في ظل ثبات مخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية والتي تبلغ 220 مليون جنيه شهريًا منذ عام 2011، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من 260 مليون جنيه بزيادة شهرية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، دون الصرف على بنود إضافية مثل مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف على الترقيات والتسويات أو للدعم المقدم شهريًا من الهيئة للخدمات الطبية المقدمة للعاملين.

وأكد زين لرؤساء النقابات أن جهود الهيئة لم تتوقف للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود؛ حيث تم صرف مستحقات نهاية الخدمة للمُحالين على المعاش حتى سبتمبر عام 2018، وصرف مستحقات الإجازات الصادرة بأحكام حتى 31 يوليو 2020.

وأضاف أنه يتم السعي لتدبير الأموال لصرف مستحقات العاملين تباعًا، موضحًا أنه تم صرف ما يقرب من 744 مليون جنيه للعلاوات مؤخرًا مع استمرار الجهود لصرف العلاوات المتأخرة.

وأشار إلى ما تقوم به الهيئة أيضًا من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمُحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا، وهو ما لا يوازي قيمة الاشتراكات المُحصَّلة من العاملين، حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من 8 ملايين جنيه شهريًا مع تزايد هذا المبلغ في ظل مواجهة جائحة كورونا، مما شكَّل أعباءً إضافية.

وأوضح زين الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك من خلال تسويق التراث الفني والثقافي للهيئة والإعلانات الموجودة لعدد قليل جدًا من البرامج، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات لتعظيم موارد الهيئة المالية من وجود حزمة برامج تحقق مردودًا إعلانيًا جيدًا وتنفيذ أفكار ورؤى تسهم في حل المشاكل المالية.

كما ناقش الاجتماع تخوفات بعض العاملين تجاه موضوع دمج القطاعات، حيث تم التأكيد على أن هذا الأمر غير مطروح الآن، وفي حال طرحه سيتم دراسة تنفيذه بما لا يضر بمصلحة العاملين ويحافظ على حقوقهم.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الهيئة لديها حرص تام على عدم حدوث أي ضرر مادي أو إداري لأي من العاملين بمختلف قطاعاتها، وهي السياسة المُتبعة دائمًا من قبل مسئولي الهيئة.

كما تطرق النقاش إلى موضوع الترقيات والتسويات الوظيفية المستحقة للعاملين وما تحتاجه من تمويل مالي، وأوضح زين أن هذا الأمر يتم مناقشته بالتواصل مع وزارة المالية للحصول على التمويل اللازم.

وناقش الاجتماع كذلك قرار تحديد مستحقي بدل المخاطر وقدره 110 جنيهات شهريًا للعاملين بإرسال الهوائيات بقطاع الهندسة الإذاعية، وأوضح زين أن القرار جاء لإعادة الأمور لنصابها الطبيعي مع عدم إغفال استحقاق تلك الفئة للبدل لما يتعرضون له من مخاطر أثناء العمل بالصعود على أبراج الإرسال، مضيفًا أنه ليس من القانوني أو المنطق أن يتم صرف هذا البدل لتخصصات أخرى وإلا يكون الصرف لكافة العاملين وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد الصرف للبدلات.

وأكد زين في هذا الصدد أنه جاري دراسة استحقاق منح هذا البدل لبعض التخصصات المستحِقة طبقًا لطبيعية عملهم.

وأبدى الحضور تفهمهم لكافة المشاكل المالية والإدارية وتقديرهم للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام لحل كافة المشكلات، مؤكدين على أهمية التواصل الدائم والتنسيق لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات المالية والإدارية بجميع قطاعات الهيئة.

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