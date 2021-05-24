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​السيسي عن نظيره الأمريكي: يتمتع بخبرة متميزة.. وقادر أن يصنع حلولًا لمشكلات المنطقة

09:54 م الإثنين 24 مايو 2021
​السيسي عن نظيره الأمريكي: يتمتع بخبرة متميزة.. وقادر أن يصنع حلولًا لمشكلات المنطقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

غرد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، معلقًا على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال الرئيس في التغريدة: "سعدت اليوم بحديثي المطول مع فخامة الرئيس بايدن والذي اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة، وأود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية".

وأضاف الرئيس: "وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشكلات والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة، داعيًا من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد".

وتباحث السيسي وبايدن هاتفيًا اليوم، حول عدد من الموضوعات أهمها الأمن المائي لمصر، وليبيا، والملف الفلسطيني.

?السيسي تويتر جو بايدن الأمن المائي لمصر ليبيا

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