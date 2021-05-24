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السيسي وبايدن يتفقان على إجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي نهاية العام الحالي

09:30 م الإثنين 24 مايو 2021
السيسي وبايدن يتفقان على إجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي نهاية العام الحالي

السيسي وبايدن

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وتناول الاتصال آخر مستجدات القضية الليبية؛ حيث تم التوافق في هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتي عززت من مسار العملية السياسية في ليبيا، كما تم التوافق كذلك على تعزيز الجهود المشتركة لإعادة دمج العراق في المنطقة.

السيسي الاستحقاق الانتخابي الليبي جو بايدن القضية الليبية

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