السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري بالوجه القبلي بعربات روسية

كتب- أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب قطار 80 "القاهرة / أسوان" بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلًا من العربات العادية ليكون التركيب ب 11 عربة، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26/5/2021.

وأكدت في بيان لها، أن القطار رقم 80 يقوم من القاهرة الساعة 8.30 صباحًا يصل أسوان الساعة 1.45 صباح اليوم التالي.

وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارًا من يوم 28/5/ 2021 تم تعديل تركيب القطار رقم 81 من أسوان / القاهرة بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية، حيث يقوم من أسوان الساعة 4.30 صباحًا ليصل القاهرة الساعة 22.25.