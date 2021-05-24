السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري بالوجه القبلي بعربات روسية
كتب- أسامة علي:
قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب قطار 80 "القاهرة / أسوان" بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلًا من العربات العادية ليكون التركيب ب 11 عربة، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26/5/2021.
وأكدت في بيان لها، أن القطار رقم 80 يقوم من القاهرة الساعة 8.30 صباحًا يصل أسوان الساعة 1.45 صباح اليوم التالي.
وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارًا من يوم 28/5/ 2021 تم تعديل تركيب القطار رقم 81 من أسوان / القاهرة بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية، حيث يقوم من أسوان الساعة 4.30 صباحًا ليصل القاهرة الساعة 22.25.
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