رئيس جامعة طنطا: افتتاحات بمستشفى طنطا التعليمي بتكلفة 12 مليون جنيه

(أ ش أ):

افتتح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، يرافقه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الاثنين، ‏تطوير جميع الغرف وقطاع العنايات بالمستشفى التعليمى العالمي ‏بالجامعة بطاقة استيعابية 76 سريرًا بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليون جنيه.

وأكد رئيس الجامعة - خلال الافتتاح- أن أعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، تتم على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمواطنين وخدمة مرضى أهالي الغربية والمحافظات المجاورة.

وأوضح أن الافتتاحات الجديدة ضمت 30 ‏غرفة للمرضى "فردي" و4 ‏قاعات للعناية المتوسطة مجهزة ‏ باحدث التجهيزات الطبية ‏وربطها بمحطة مركزية لمراقبة المرضى، فضلًا عن جناح طبى متميز، بالإضافة إلى استحداث 30 غرفة عناية متوسطة و 15 سرير عناية فائقة لخدمة مرضى الباطنة والقلب والأوعية الدموية وخدمة العناية الفائقة لما بعد العمليات الجراحية والحوادث وإصابات المخ والأعصاب، بالإضافة إلى أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة فصل البلازما.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي ، أن أعمال التطوير بالمستشفي لم تتوقف رغم الظروف التي تمر بها البلاد فى ظل جائحة كورونا ، مؤكداً أن نجاح تلك المنظومة تعتمد على إرادة التغيير للأفضل وعلى روح الفريق التي تسود منظومة العمل داخل كلية الطب والمستشفيات الجامعية.