الدفع الإلكتروني والتراخيص.. 15 خدمة يقدمها موقع "المجتمعات العمرانية الجديدة"

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت وزارة الإسكان الموقع الإلكتروني " اضغط هنا " لخدمة سكان المدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من ميكنة وتطوير أجهزة 21 مدينة جديدة، من خلال تطبيق مركزي وقاعدة بيانات مركزية على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية، لإصدار جميع الخدمات التي تقدم للمواطن، بشكل مُميكن.

وينشر "مصراوي" الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني والتي جاءت كالتالي:

1- تقديم الخدمات إلكترونيًا ويستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

2- التيسير على الموظف في أداء الأعمال، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.

3- يتيح النظام الإلكتروني مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات.

4- مؤشر المتحصلات المالية، ومؤشرات أخرى تشمل معدلات (التخطيط العمراني - التخصيص - تسليم الوحدات والأراضي - تراخيص البناء - تراخيص المحال - غيرها).

5- خدمات عقارية (طلب استلام قطعة أرض / وحدة - طلب تنازل أو نقل ملكية - طلب استخراج عقد ابتدائى / نهائي - طلب صورة من مستند - غيرها).

6- خدمات تراخيص المباني (طلب بيان صلاحية موقع - طلب ترخيص أعمال بناء - طلب خطاب للتأمينات - طلب إخطار البدء في تنفيذ أعمال - غيرها).

7- خدمات توصيل المرافق (كهرباء - مياه - غاز - وغيرها من الخدمات المختلفة).

8- يتيح إمكانية الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات.

9- الاستعلام عن الطلبات المقدمة، والمخالفات والمديونيات، وسدادها إلكترونيا.

10- إمكانية رفع المستندات المطلوبة، مما يساهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقي.

11- شرح كامل لكيفية تقديم طلب الخدمة ومتابعته حتى إتمام تنفيذه والحصول على الخدمة.

12- يُقدم خدمات متنوعة بـ40 خدمة كمرحلة أولى.

13- يشمل خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المباني، وخدمات تراخيص التشغيل، وخدمات المرافق والتنمية وغيرها.

14- توفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا.

15- إتاحة الدفع الإلكتروني من خلال الموقع.

