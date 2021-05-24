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3 مخاطر لإعطاء المضادات الحيوية للأطفال دون استشارة

05:31 م الإثنين 24 مايو 2021
3 مخاطر لإعطاء المضادات الحيوية للأطفال دون استشارة

هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن إعطاء المضادات الحيوية للأطفال بدون إشراف الطبيب قد يعرضهم لآثار جانبية تتسبب في حدوث اضطرابات فى الجهاز الهضمي.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن الأعراض تشمل: الاسهال والالتهابات الجلدية، حيث أن المضادات الحيوية تقضي على البكتيريا النافعة في القناة الهضمية.

ونوهت هيئة الدواء المصرية، إلى ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية واستشارة الطبيب أو الصيدلي في طريقة الاستخدام السليمة.

وقالت إن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو استخدامها بشكل خاطئ يوفر الفرصة للبكتيريا لأن تعتاد على تأثير هذه المضادات وتتكيف معها، وبهذا تتكون سلالات أكثر قوة، لديها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية، كما أن علاج العدوى التي تسببها سلالات البكتيريا المقاومة أصعب وأكثر تكلفة، وبعض الحالات لا يمكن علاجها وقد تنتهي بالوفاة.

هيئة الدواء المصرية المضادات الحيوية المضادات الحيوية للأطفال الجهاز الهضمي

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