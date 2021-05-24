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رئيس "نقل النواب": صندوق الوقف الخيري يضمن استثمار أموال المصريين عبر مشروعات تنموية واجتماعية

05:14 م الإثنين 24 مايو 2021
رئيس "نقل النواب": صندوق الوقف الخيري يضمن استثمار أموال المصريين عبر مشروعات تنموية واجتماعية

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري يعد بمثابة سُنَّة حسنة يقرها المجلس النيابي، وقد تستمر لسنوات أو عقود.

ودعا رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب جميع النواب إلى المشاركة الفاعلة في الصندوق، وإخراج جزء من الأموال لصالح صندوق الوقف الخيري ، لا سيما أنه يضمن استثمار أموال المصريين أو العقارات بشكل أو آخر ويكون في خدمتهم من خلال مشروعات تنموية واجتماعية، ويحسن إدارة الأموال.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات التحية إلى النائب الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة؛ لتبنيهما الخطاب الوسطي المستنير وقبول الآخر.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتقوم فلسفة مشروع قانون "صندوق الوقف الخيري" على أن يولي المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

مجلس النواب صندوق الوقف الخيري مشروعات تنموية لجنة النقل والمواصلات

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