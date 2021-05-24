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بعد موافقة "النواب" عليهما.. ننشر نص أول مادتَين بقانون صندوق الوقف الخيري

05:06 م الإثنين 24 مايو 2021
بعد موافقة "النواب" عليهما.. ننشر نص أول مادتَين بقانون صندوق الوقف الخيري

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادتَين الأولى والثانية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتنص المادة 1 على: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

وتنص المادة 2 على: يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.. وغيرها من أعمال البر؛ ومنها: 1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج. 2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 3- المساهمة في تطوير العشوائيات. 4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

مجلس النواب صندوق الوقف الخيري الجلسة العامة حنفي جبالي

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