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"النواب" يوافق على مقترح تعديل المادة الخامسة من "صندوق الوقف"

05:03 م الإثنين 24 مايو 2021
"النواب" يوافق على مقترح تعديل المادة الخامسة من "صندوق الوقف"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والمتعلقة بسلطة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري.

جاء ذلك بعد مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف كلمة "بصفته" من الفقرة الأولى من المادة وإضافة جملة "يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة".

كانت المادة تنص على" لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية.. وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق".

وتساءل رشاد عن مبرر وجود كلمة "بصفته" في نص المادة، موضحًا أنه من المعروف أن الوزير يمثل بصفته.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن من الأفضل ولحسن الصياغة القانونية، أن يتم تعديل النص وحذف كلمة بصفته وإضافة جملة "يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة" بدلًا من جملة "يكون لوزير الأوقاف بصفته".

وجاء نص المادة بعد التعديل كما وافق عليه المجلس، كالتالي:

المادة 6:

تكون لنائب رئيس مجلس الإدارة سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية، وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

مجلس النواب إنشاء صندوق الوقف الخيري حنفي جبالي صندوق الوقف الخيري

الخبر التالى:

بعد موافقة "النواب" عليهما.. ننشر نص أول مادتَين بقانون صندوق الوقف الخيري

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