محاضر في الأهل.. تعليمات جديدة من الصحة للمستشفيات بشأن عزل كورونا (مستندات)

كتب - أحمد جمعة:

عممت وزارة الصحة والسكان، هذا الأسبوع، تعليمات جديدة على مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تقصير في إجراءات العلاج، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

وشدد خطاب -حصل عليه مصراوي- أرسله الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، إلى كافة الجهات والمديريات التابعة للوزارة، على الالتزام التام بكافة هذه التعليمات، بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات فيما يخص جميع الحالات القادمة للمستشفى، والمقرر لها الدخول المباشر لأقسام الرعاية، والحالات التي تتوفى خلال أول 24 ساعة من تاريخ دخولها المستشفى.

وتشمل هذه الإجراءات التي نصت عليها تعليمات الوزارة، إضافة خانة بتذكرة دخول المريض وتذكرة الطوارئ، يدوّن بها الجهة القادم منها المريض والمسؤول عن الإجراءات التي تمت له وتسببت في تأخير دخوله للمستشفى، سواءً "منزل، عيادة خاصة، مستشفى خاص، مركز طبي، صيدلية"، وتدوين اسم المتسبب في ذلك ثلاثي، على أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب والمنشأة التي يعمل بها.

وشدد الخطاب على موافقة الوزارة بتقرير يومي من جميع الجهات التابعة لها، ومديريات الشئون الصحية، ببيان بجميع الحالات والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الجهات المتسببة في هذا التقصير، على أن يعرض التقرير لاحقا على وزيرة الصحة هالة زايد.

وسرعان ما بدأت مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، في تطبيق تلك التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

ففي مستشفى كفر الشيخ العام، أصدر مدير المستشفى الدكتور لطفي عبدالسميع، أمرًا إدارياً للأطباء العاملين بقسم العزل واستقبال حالات كورونا، بالالتزام بنموذج تحديد الجهة المحول منها المريض في حالة خطيرة لدخوله العناية المركزة بالمستشفى، سواءً من عزل منزلي أو مستشفى خاص أو عيادة خاصة.

وشدد الأمر الإداري الذي حصل عليه مصراوي، على أن يتم عمل محضر في نقطة شرطة المستشفى في أهل المريض، في حالة العزل المنزلي إن كانت الحالة "شديدة الخطورة".

وفي حال تحويل المريض من مستشفى خاص أو عيادة، يتم عمل المحضر في المستشفى الخاص أو طبيب العيادة للحالات المتدهورة.

وأكد الدكتور لطفي عبدالسميع، في تصريحات لمصراوي، صحة المنشور، مضيفًا: "مش عاوزين نسيب مريض في حالة متدهورة أو حالته متأخرة، الوزيرة مهتمة بعدم ترك المريض في عيادة أو مستشفى خاص أو بالعزل المنزلي دون متابعته".

وأضاف: "بعض الأهالي غير متعاونين معنا، ويتركون المريض حتى وصوله لحالة متدهورة ثم يأتون به إلى المستشفى.. لسنا ضد المواطنين سواءً أطباء أو أهالي ولكن نريد منهم التعاون وإرسال المريض للمستشفى مبكرا حتى لا تتدهور حالته".