ننشر اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري بعد موافقة "النواب"

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد الموافقة على مقترح النائب عبد الحميد الدمرداش، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونه، ويُباشر اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق والغرض له على الأخص.

وجاءت اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري كالتالي:

1- وضع السياسات العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.

2- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق والجدول المرافق له.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية للصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها بالجهاز الإداري للدولة أو أية جهة أخرى.

4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.

5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

6- النظر في كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.

7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.‎