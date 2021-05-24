"النواب" يوافق على مشروع قانون إنشاء "الوقف الخيري".. ويحيله إلى مجلس الدولة

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشؤون الدينية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وجاءت فلسفة مشروع القانون في أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله، كما جاء بنص المادة (90) من الدستور، على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.. وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وَفقًا لشروط الواقف.

وجاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" من أجل الهدف ذاته؛ إذ يضم كل الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

ويستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.