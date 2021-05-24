"النواب" يوافق مبدئيًّا على إنشاء "الوقف الخيري".. ووزير الأوقاف يكشف عن حجم العائدات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري، وسط مطالبات من النواب بفك التشابكات بين وزارة الأوقاف ومختلف جهات الدولة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الهدف من إنشاء هذا المشروع هو توافر عائدات الوقف أو الصناديق الأخرى لدينا.

وقال جمعة: حينما توليت المسؤولية كانت مقدرات أموال الوقف تقدر بأقل من ٩٠ مليون جنيه رغم أن عائدات الوقف سنويًّا ٤٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن العام المالي الماضي حققت أموالًا أكثر من مليار جنيه؛ وهو ما يعني تعظيم إيرادات أموال الوقف في العام المالى الماضي، ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.. وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وَفقًا لشروط الواقف.

وتابع الوزير: ويضم كل الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف؛ لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

ويتضمن إنشاء صندوق الوقف الخيري أيضًا مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.