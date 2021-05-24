تشغيل تجريبي لأول نافورة.. وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالقطاعات المختلفة بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعمال التشطيبات النهائية بمشروع محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ورافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات المُنفذة للمشروعات. بحسب بيان صحفي.

وخلال تجوله بقطاعات ومكونات مشروع الحدائق المركزية، شهد الدكتور عاصم الجزار، التشغيل التجريبي لأولى النوافير بالمشروع، وتابع الأعمال الجارى تنفيذها، موجهاً بالتنفيذ على أعلى مستوى، بما يليق بهذا المشروع الهام، والذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ومن أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وأوضح الوزير، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، التشطيبات النهائية، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة - اللاند سكيب - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور ١٢ كم كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتي كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويمتاز المحور بجمال التصميم، الذى يتماشى مع الإنجاز الكبير الذى يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.