40 خدمة.. وزير الإسكان يكشف تفاصيل الموقع الإلكتروني لخدمة سكان المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الموقع الإلكتروني (nuca-services.gov.eg) الذي أطلقته الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لخدمة سكان المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة وتطوير أجهزة 21 مدينة جديدة، وذلك من خلال تطبيق مركزي، وقاعدة بيانات مركزية على مستوي عالٍ من الكفاءة والجاهزية، لإصدار جميع الخدمات التي تقدم للمواطن، بشكل مُميكن، وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، ومراعاة الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للخدمات.

وأكد وزير الإسكان، أن تقديم الخدمات إلكترونياً يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد، كما يتيح النظام الإلكتروني مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات، ومؤشر المتحصلات المالية، ومؤشرات أخرى تشمل معدلات (التخطيط العمرانى – التخصيص – تسليم الوحدات والأراضي – تراخيص البناء – تراخيص المحال – غيرها).

وأوضح الجزار، أن المركز التكنولوجي بجهاز كل مدينة يقدم ما يقرب من 100 خدمة للمواطنين، منها خدمات عقارية (طلب استلام قطعة أرض / وحدة – طلب تنازل أو نقل ملكية – طلب استخراج عقد ابتدائي / نهائي – طلب صورة من مستند – غيرها)، وخدمات تراخيص المبانى (طلب بيان صلاحية موقع – طلب ترخيص أعمال بناء – طلب خطاب للتأمينات – طلب إخطار البدء في تنفيذ أعمال – غيرها)، وخدمات توصيل المرافق (كهرباء – مياه – غاز – وغيرها من الخدمات المختلفة).

وأضاف وزير الإسكان، أن الموقع الإلكتروني يتيح إمكانية الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات، والاستعلام عن الطلبات المقدمة، والمخالفات والمديونيات، وسدادها إلكترونيا، وإمكانية رفع المستندات المطلوبة، مما يساهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقي، مع وجود شرح كامل لكيفية تقديم طلب الخدمة ومتابعته حتى إتمام تنفيذه والحصول على الخدمة، موضحاً أن إطلاق هذا الموقع يأتى لرفع مستوي رضا المواطنين، واستجابة لطلباتهم، وتوفير الوقت والجهد والمال، من خلال تعدد قنوات التقديم مثل الانترنت - إرسال الرسائل القصيرة SMS لإعلام المواطنين.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث تسعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم خدمات عالية الجودة باستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة، بهدف الحد من الفساد، ورفع مستوي الشفافية والمحاسبة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الموقع يُقدم خدمات متنوعة بعدد ٤٠ خدمة كمرحلة أولى، وتشمل خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المبانى، وخدمات تراخيص التشغيل، وخدمات المرافق والتنمية وغيرها، ويهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم الخدمات إلكترونيا، وإتاحة الدفع الإلكتروني من خلال الموقع، ومنافذ فوري المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وبالتالي تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الخدمات، وتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية لأجهزة المدن.