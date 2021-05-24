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لتجنب التأخير والزحام.. خدمة جديدة من الصحة بشأن لقاحات كورونا (صور)

12:49 م الإثنين 24 مايو 2021
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كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أتاحت خدمة جديدة بالموقع المخصص لحجز لقاحات فيروس كورونا، يسمح للمواطنين بتجنب التأخير والزحام في الحصول على اللقاح.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه بعد إضافة المراكز الجديدة للتطعيم بلقاحات كورونا، وإقبال المواطنين على حجز اللقاح، تم إضافة خدمة بالوضع الراهن للمركز الذي يختاره المواطن للحصول على اللقاح، وإخباره بوجود قائمة انتظار من عدمه.

وأوضح أن هذه الخدمة تضع اختيارات للمواطن عند الحجز، إما أن يكون المركز به "قائمة انتظار قليلة، أو قائمة انتظار متوسطة، أو قائمة انتظار عالية، أو قائمة انتظار عالية جدًا".

وناشد المصدر المواطنين باختيار المراكز ذات الكثافات المنخفضة للسماح بسهولة حصولهم على اللقاح في أسرع وقت، حتى وإن كان يبتعد قليلًا عنهم.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا كوفيد19

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