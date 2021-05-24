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"التموين": صرف 97% من مقررات شهر مايو التموينية

11:48 ص الإثنين 24 مايو 2021
"التموين": صرف 97% من مقررات شهر مايو التموينية

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن شركات المجمعات الاستهلاكية مستمرة في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر مايو.

وأضافت الوزارة أنه تم صرف ما يقرب من 97% حتى الآن، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، وهو 50 جنيهًا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت على شراء كمية 67200 طن زيت صويا خام؛ منها 35700 طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه، و31500 ألف طن زيت صويا خام مستورد؛ لتعزيز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر 2021.

وزارة التموين مقررات شهر مايو شركات المجمعات الاستهلاكية صرف السلع التموينية

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