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"مياه القاهرة": قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا لمدة 6 ساعات

11:15 ص الإثنين 24 مايو 2021
"مياه القاهرة": قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا لمدة 6 ساعات

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة وهي: ( شارع عين شمس ومتفرعاته- شارع أبو الفتوح عبد الله ومتفرعاته- شارع سليم الأول ومتفرعاته- شارع الزهراء ومتفرعاته- شارع العشرين ومتفرعاته- شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته- شارع أحمد عصمت ومتفرعاته- شارع أحمد عرابي ومتفرعاته- شارع إبراهيم عبد الرازق- الألف مسكن- منطقة الشيراتون بالكامل والملتقي العربي)، وذلك بدءا من الساعة الـ10 صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 25/5/2021، وحتى الساعة الـ4 عصر نفس اليوم، نظراً لأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

قطع المياه شركة مياه الشرب محطة مياه مسطرد

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