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هيئة الدواء تبحث مع شركات المستحضرات الحيوية سبل الحصول على دواء آمن

10:12 ص الإثنين 24 مايو 2021
هيئة الدواء تبحث مع شركات المستحضرات الحيوية سبل الحصول على دواء آمن

هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:

عقدت الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الاكلينيكية، بهيئة الدواء المصرية، اجتماعًا، اليوم، مع مجموعة من الشركات المنتجة للمستحضرات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لفتح مجال للتواصل مع الشركات، وتقديم كافة سبل الدعم لشركات الأدوية من صناع المستحضرات الحيوية للحصول على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية مما يعود بالنفع على المواطن المصري.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات من المقرر أن تعقدها الهيئة مع الشركات بهدف بناء جسر للتعاون بين الهيئة كسلطة رقابية خدمية وبين صناع الدواء فى مصر ويتم ذلك من خلال تقديم الدعم الفني للشركات فى كل خطوة من الخطوات بدءا من تقديم المشورة العلمية ووصولاً لتوفير المستحضرات بالسوق المصرى ومعرفة المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لضمان سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل وتقييم المتغيرات والافراج الخاصة بتوافر المستحضرات الحيوية بالسوق المصري. ​

هيئة الدواء المصرية لمستحضرات الحيوية ركات الأدوية لأدوية

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