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برلماني: مصر نجحت في إعادة إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية مجددًا

06:00 ص الإثنين 24 مايو 2021
برلماني: مصر نجحت في إعادة إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية مجددًا

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أسامة عبد العاطي، عضو مجلس النواب، بدور مصر في الأحداث الأخيرة بشأن الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر قد قامت بلعب دور الوسيط الفعال الذي استطاع وقف إطلاق النار وإعادة إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية من جديد.

وأكد عبد العاطي أن دور مصر يعكس حجم الدور الكبير للدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر عبر تاريخها لم تتخلَّ عن القضية الفلسطينية، وأن ما قامت به هو استكمال لما بذلته من قبل.

وتابع عضو مجلس النواب: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته والقيام بدوره لإيجاد حل جذري لتلك القضية، مشيرًا إلى أن مصر لن تهدأ إلا بتكليل جهودها في التوصل إلى إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ووجه عبد العاطي التحية والشكر للقيادة السياسية على دورها الداعم للقضية الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم المالي والمعنوي والاجتماعي والسياسي للشعب الفلسطيني.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، توجيه أعضاء مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للدور المحوري والرائد الذي قام به، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين؛ مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

وأكد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، دعمهم الكامل للموقف المصري القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن.

مجلس النواب القضية الفلسطينية فلسطين غزة إسرائيل القدس

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