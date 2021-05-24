​​رئيس البيت الفني للمسرح يكشف حقيقة إنفاق مليار جنيه على أنشطة ذوي الإعاقة

نفى الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تنظيم أنشطة وفعاليات للموهوبين من ذوي القدرات الخاصة، بمبلغ يصل إلى مليار و26 مليون جنيه، حسب خطاب رسمي من مجلس النواب يستفسر عن طريقة إنفاق هذا المبلغ.

وقال مختار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الأرقام والبيانات التي وردت في خطاب مجلس النواب لوزارة الثقافة لا تخصنا ويمكن أن تكون خاصة ببعض الجهات الأخرى المعنية بذوي القدرات الخاصة في الدولة.

وأضاف مختار: "موازنة البيت الفني للمسرح بالكامل أقل من هذا الرقم بكثير، وتذهب في صورة رواتب للعاملين، بينما ميزانية إنتاج الأعمال الفنية ومنها عروض فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرقة المسرح المتجول، فهي 14 مليون جنيه فقط، وهذا الرقم معروف لكل الجهات في الدولة وتقوم جهات رقابية عديدة بمتابعة كل كبيرة وصغيرة في البيت الفني للمسرح، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره".

جدير بالذكر أن العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خطابا من مجلس النواب لوزارة الثقافة يطالب بكشف عائد تنظيم أنشطة لتنمية الموهوبين بمبلغ مليار و26 مليون جنيه، كما طلب ببيان بأسماء المشاركين بفرقة الشمس من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية التواصل معهم، وهل تم تخصيص مكان لتدريبهم، وما هي الأنشطة التي شاركوا فيها سواء كانت محلية أو دولية.