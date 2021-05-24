​​بالأرقام.. "زراعة البرلمان" توافق على موازنة قطاعات وزارة الزراعة للعام المالي الجديد

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022 فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضي الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.

وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021/2022، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو 3 مليارات و690 مليون و379 ألف جنيه، وتقديرات الخطة الاستثمارية له بمليار و552 مليون و242 ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو 356 مليون و271 ألف جنيه، وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 141 مليون و200 ألف جنيه.

وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز البحوث الزراعية بنحو 3 مليارات و349 مليون و203 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 426 مليون و310 آلاف جنيه.

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بنحو 708 مليون و18 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 215 مليون و250 ألف جنيه.

وأيضًا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنحو 614 مليون و639 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بالعام الجديد بنحو 98 مليون و634 ألف جنيه.

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بـ438 مليون و466 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو 10 ملايين و950 ألف جنيه، وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة الزراعية المصرية بنحو مليار و502 مليون جنيه.

كما بلغت تقريرات الموازنة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو 557 مليون و300 ألف جنيه.

فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان، بنحو 21 مليون جنيه، وأيضا بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الأراضي الزراعية بنحو 82 مليون جنيه، فيما بلفت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الموازنة الزراعية بنحو 39 مليون و602 ألف جنيه.