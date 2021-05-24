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​برلماني يطالب برفع الحد الأدنى للعلاوة إلى 120 جنيهًا

01:11 ص الإثنين 24 مايو 2021
​برلماني يطالب برفع الحد الأدنى للعلاوة إلى 120 جنيهًا

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق السيد، أثناء مناقشة مشروع قانون العلاوة الجديدة من أول يوليو، برفع الحد الأدنى للعلاوة إلى 120 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا فقط.

وأكد السيد، أنه ليس من المنطقي أن يستمر الحد الأدنى للعام الثاني على التوالي بـ75 جنيهًا فقط خاصة في ظل نسبة تضخم جاوزت الـ5%؜ بخلاف الأعباء الجديدة في تصريح وزارة الكهرباء برفع الدعم عن أسعار الكهرباء من أول يوليو بمقدار 20%؜ وهو ما معناه أن الشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل ستتحمل أعباء جديدة تتخطى 75 جنيهًا شهريًا.

مجلس النواب البرلمان علاوة الحد الأدنى للعلاوة مشروع قانون العلاوة

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