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بالفيديو.. مؤسس مركز السموم بالقصر العيني يكشف كافة تفاصيل "الفطر الأسود"

12:17 ص الإثنين 24 مايو 2021
بالفيديو.. مؤسس مركز السموم بالقصر العيني يكشف كافة تفاصيل "الفطر الأسود"

الدكتور محمود عمرو

(مصراوي):


كشف الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، واستشاري الأمراض الصدرية، تفاصيل مرض الفطر الأسود، كما أوضح عددًا من الأخطاء الشائعة المنتشرة حول المرض.

وقال عمرو في بث مباشر لــ"مصراوي" إن مرض الفطر الأسود، عبارة عن فطر منتشر في البيئة على الأشجار وفي الأتربة، وموجود أيضًا في مخاط الإنسان في الأنف والصدر.

وأضاف في بث مباشر لـ"مصراوي"، أنه في حال توافر عدة شروط، منها تناول أدوية بشكل عشوائي كـ"الكورتيزون" من الممكن أن يؤدي ذلك للإصابة بالفطر الأسود، أما العلاقة بين الإصابة بكورونا والفطر الأسود تأتي من أنه في بعض حالات الإصابة بكورونا، يمكن إعطاء المصاب كورتيزون، وبالتالي قد يصاب بعض المصابين بالفطر الأسود.

محمود عمرو المركز القومي للسموم الأمراض الصدرية القصر العيني الفطر الأسود

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