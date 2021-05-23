مصدر بأسرة "أحمد بهجت" يكشف موعد وصول الجثمان من أمريكا.. وتفاصيل العزاء

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر في عائلة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، إن جثة الراحل لن تصل من أمريكا قبل يوم الأربعاء المقبل.

وأرجع المصدر السبب في تأخر وصول الجثمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى إجازات الدول الغربية، وارتباك ركة الطيران بفعل جائحة كورونا.

وأضاف المصدر أن العزاء سيكون في مكان مفتوح في أحد ممتلكات "بهجت" مثل كمبواند دريم لاند، بالإضافة إلى أن تشيع الجثمان سيكون في أضيق الحدود الممكنة بسبب إجراءات مكافحة كورونا.

وأعلنت ابنة رجل الأعمال المهندس أحمد بهجت، وفاة والدها يوم الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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