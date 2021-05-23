Masrawy logo white

مصدر بأسرة "أحمد بهجت" يكشف موعد وصول الجثمان من أمريكا.. وتفاصيل العزاء

11:27 م الأحد 23 مايو 2021
مصدر بأسرة "أحمد بهجت" يكشف موعد وصول الجثمان من أمريكا.. وتفاصيل العزاء

رجل الأعمال أحمد بهجت

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر في عائلة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، إن جثة الراحل لن تصل من أمريكا قبل يوم الأربعاء المقبل.

وأرجع المصدر السبب في تأخر وصول الجثمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى إجازات الدول الغربية، وارتباك ركة الطيران بفعل جائحة كورونا.

وأضاف المصدر أن العزاء سيكون في مكان مفتوح في أحد ممتلكات "بهجت" مثل كمبواند دريم لاند، بالإضافة إلى أن تشيع الجثمان سيكون في أضيق الحدود الممكنة بسبب إجراءات مكافحة كورونا.

وأعلنت ابنة رجل الأعمال المهندس أحمد بهجت، وفاة والدها يوم الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

اقرأ أيضًا..

- مصدر بأسرة أحمد بهجت يكشف سبب وفاته

أحمد بهجت أمريكا فيروس كورونا كمبواند دريم لاند

الخبر التالى:

﻿4 ملايين جنيه "بدل تغذية" لعمال استاد القاهرة تثير الجدل في البرلمان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تعرف على تفاصيل زيادة مرتبات موظفي الدولة في أول يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا