الإعلامي إبراهيم فايق يعلن تعافيه من فيروس كورونا

كتب- مينا غالي:

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق شفاؤه من فيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللهم لك الحمد والشكر سلبي كورونا، دعواتكم ومشاعركم الطيبة لم تتركني لحظة.. أي نعم لسه الشم والتذوق مارجعوش زي الأول بس أنا راضي والله ومبسوط لو تييجي على قد كده، ربنا يسترها عليكم.. حافظوا على نفسكم على قد ما تقدروا وربنا يحفظ مصر وأهلها".

وكان فايق أعلن الفترة الماضية إصابته بفيروس كورونا الوبائي، وغاب عن تقديم برنامجه "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت".